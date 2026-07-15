Maccarese ci siamo | Cinemagia accende il Castello Miramare Tutti i film e gli ospiti

Dal 16 luglio il Castello Miramare a Maccarese sarà teatro di tre serate dedicate al cinema indipendente, con l’accensione di uno schermo nel castello affacciato sul mare. L’evento, organizzato da Cinemagia, prevede la proiezione di diversi film e la partecipazione di alcuni ospiti.

Fiumicino, 15 luglio 2026 – Un castello affacciato sul mare, lo schermo acceso dopo il tramonto e tre serate dedicate al cinema indipendente. Dal 16 al 18 luglio 2026 il Castello Miramare di Maccarese ospiterà la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare, festival internazionale che porterà sul litorale romano registi, attori, produttori e nuove voci dell’audiovisivo. Il programma attraverserà cinema, letteratura e musica con lungometraggi, documentari, cortometraggi, opere verticali, presentazioni editoriali e incontri con gli autori. Tra gli ospiti annunciati figurano Federico Moccia, Giulio Berruti, Krzysztof Zanussi, Elisabetta Pellini, Antonio Catania, Maurizio Mattioli e Pier Francesco Pingitore. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cinemagia 2026 a Maccarese: date, ospiti e programma completoDal 16 al 18 luglio 2026, il Castello Miramare di Maccarese, a Fiumicino, ospiterà la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare.

Maccarese, torna “Cinemagia – Cinema Damare”: il programmaDal 16 al 18 luglio si svolgerà a Maccarese il festival internazionale “Cinemagia – Cinema Damare”, dedicato al cinema indipendente.

Argomenti più discussi: Cinemagia accende Maccarese: tre giorni di cinema indipendente al Castello Miramare; Il Castello sul mare diventa la casa del Cinema Indipendente Internazionale; Il Castello Miramare di Maccarese ospiterà la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare; Cinemagia – Cinema Damare 2026: il Castello Miramare diventa la casa del cinema indipendente.

Si è conclusa la quarta edizione di Cinemagia – Cinema Damare al Castello Miramare di MaccareseSi è conclusa al Castello Miramare di Maccarese la quarta edizione di Cinemagia – Cinema Damare, il festival internazionale del cinema indipendente organizzato da Blue Film con il patrocinio del ... ilmessaggero.it