Maccarese ci siamo | Cinemagia accende il Castello Miramare Tutti i film e gli ospiti
Dal 16 luglio il Castello Miramare a Maccarese sarà teatro di tre serate dedicate al cinema indipendente, con l’accensione di uno schermo nel castello affacciato sul mare. L’evento, organizzato da Cinemagia, prevede la proiezione di diversi film e la partecipazione di alcuni ospiti.
Fiumicino, 15 luglio 2026 – Un castello affacciato sul mare, lo schermo acceso dopo il tramonto e tre serate dedicate al cinema indipendente. Dal 16 al 18 luglio 2026 il Castello Miramare di Maccarese ospiterà la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare, festival internazionale che porterà sul litorale romano registi, attori, produttori e nuove voci dell’audiovisivo. Il programma attraverserà cinema, letteratura e musica con lungometraggi, documentari, cortometraggi, opere verticali, presentazioni editoriali e incontri con gli autori. Tra gli ospiti annunciati figurano Federico Moccia, Giulio Berruti, Krzysztof Zanussi, Elisabetta Pellini, Antonio Catania, Maurizio Mattioli e Pier Francesco Pingitore. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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