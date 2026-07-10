Cinemagia 2026 a Maccarese | date ospiti e programma completo

Dal 16 al 18 luglio 2026, il Castello Miramare di Maccarese, a Fiumicino, ospiterà la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare. Si tratta di un festival dedicato al cinema indipendente internazionale, ideato e organizzato da una responsabile dell’evento. La manifestazione si svolgerà in un castello storico, con un programma che include proiezioni e ospiti ancora da annunciare.

Fiumicino, 10 luglio 2026 – Dal 16 al 18 luglio 2026 il Castello Miramare di Maccarese, a Fiumicino, ospiterà la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare, il festival dedicato al cinema indipendente internazionale ideato e organizzato da Sveva Bucci. Tre giornate di proiezioni, incontri, masterclass, musica, libri e momenti di confronto trasformeranno uno dei luoghi più suggestivi del litorale romano in uno spazio di dialogo tra autori, professionisti del settore e pubblico. Cinemagia torna a Maccarese dal 16 al 18 luglio. Dopo un percorso di crescita iniziato nel 2021 come evento celebrativo e sviluppatosi negli anni fino a diventare... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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