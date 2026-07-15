A Villa Necchi Campiglio si svolgono quattro serate di musica swing durante i mercoledì estivi, con la Raffaele Köhler Swing Band che esegue brani di Louis Armstrong e altri artisti del genere. Le serate sono fissate per il 15, 22 e 29 luglio e il 26 agosto. La musica accompagna due set a geometria mobile, creando un’atmosfera che richiama il passato.

I mercoledì d’estate a Milano si tingono di swing. A Villa Necchi Campiglio la Raffaele Köhler Swing Band curerà la colonna sonora di quattro serate (15, 22 e 29 luglio; 26 agosto): la musica di Louis Armstrong & Co. in una delle più dimore storiche del Fai: "Come un viaggio nel tempo", chiosa il leader-trombettista della band. Raffaele Köhler, cosa succederà a Villa Necchi? "Quattro momenti speciali, non concerti tradizionali ma vera musica da film scelta in simbiosi con Villa Necchi. Suoneremo a bordo piscina durante l’aperitivo. Vogliamo regalare un’oasi di spensieratezza e una sensazione di vacanza pure a chi è ancora in città o a chi affronta il rientro di fine agosto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ma che swing a Villa Necchi: "Due set a geometria mobile per un salto nel passato"

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