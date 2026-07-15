L’Unione Europea ha vietato l’importazione di oro dal Sudan per limitare le fonti di finanziamento della guerra civile

L’Unione Europea ha deciso di vietare l’importazione di oro proveniente dal Sudan. La misura è stata approvata lunedì dal Consiglio dell’UE, che rappresenta i governi degli Stati membri. La decisione mira a bloccare le fonti di finanziamento della guerra civile nel paese. La nuova normativa entra in vigore immediatamente e riguarda tutte le importazioni di oro dal Sudan nell’Unione.

Lunedì il Consiglio dell’Unione Europea, l’organo composto da una o un rappresentante del governo per ogni paese dell’Unione, ha approvato un divieto di acquisto, importazione e trasferimento di oro proveniente dal Sudan, con l’obiettivo di contrastare un’importante fonte di finanziamento della sanguinosa guerra civile in corso nel paese da tre anni. Il Consiglio ha anche vietato la vendita e l’esportazione in Sudan di mercurio e cianuro, sostanze chimiche molto utilizzate per l’estrazione dell’oro. I negoziati per porre fine alla guerra sono fermi e il paese è attualmente diviso in due: da una parte l’esercito regolare, che controlla la... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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EU Don Ban Sudan Gold, Say Na Money Wey Dey Fuel Civil War

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