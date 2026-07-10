Guerra civile in Sudan la storia di una famiglia di profughi

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia di profughi ha lasciato il Sudan a causa della guerra civile che colpisce il paese. La loro fuga è stata motivata dal conflitto armato e dalla necessità di trovare un rifugio sicuro. La notizia è stata riportata da un servizio di Maurizio Di Schino per TG2000.

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Nel Sudan martoriato dalla guerra civile, la storia di una famiglia di profughi. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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