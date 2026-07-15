È iniziato il mese di luglio con l’evento “Luglio bambino”, che ha visto i negozi aperti e coinvolti nelle attività. Contestualmente, è partito il terzo “Mercoledì del centro”, un appuntamento estivo promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il centro commerciale locale. La giornata ha visto negozi aperti e iniziative per le famiglie, con un’attenzione particolare ai bambini.

Sarà l’inizio di ‘Luglio bambino’ a fare da traino al terzo ‘Mercoledì del centro’, il contenitore di appuntamenti estivi organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Centro commerciale naturale ’Fare centro Insieme’. Appuntamento alle 20,45 in piazza Dante con il via ufficiale alla 32ª edizione del festival e la presentazione del restauro della facciata del TeatroDante Carlo Monni. A fare un primo bilancio della rassegna estiva l’assessora al centro storico, Simona Pizzirusso, e la presidente del centro commerciale naturale Cinzia Danti. "Dopo una prima serata ‘al rallentatore’ – dice Pizzirusso – già dal secondo mercoledì abbiamo registrato una significativa ripresa della partecipazione, con un’ottima risposta del pubblico agli appuntamenti proposti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luglio Bambino al via. I negozi restano aperti

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