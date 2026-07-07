Formigine ’Frazioni al centro’ | musica e negozi aperti
A Formigine si svolge la rassegna 'Frazioni al centro', con negozi aperti, musica e spettacoli nelle frazioni del territorio. L’evento include mercatini degli ambulanti, attività ludiche e stand enogastronomici. La manifestazione si ripete quest’anno, portando animazione e iniziative nei diversi quartieri della zona. La partecipazione coinvolge negozi e attività locali aperte durante gli eventi, che si svolgono in vari momenti della stagione estiva.
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con ‘Frazioni al centro’, la rassegna estiva che anima le frazioni del territorio formiginese con negozi aperti, musica, spettacoli, mercatini degli ambulanti, attività ludiche e stand enogastronomici. Il via questa sera alle 19 con ‘Colombaro al Centro, una serata che accenderà via Sant’Antonio nel tratto compreso tra via Don Giberti e via Tiepido. L’iniziativa, che conterà sulla presenza di bancarelle e street food, è coordinata dall’Associazione A.S.D. Colombaro con il supporto dei commercianti della frazione. La settimana prossima il format si sposta a Magreta (14 luglio) mentre il 21 la scena se la prende Casinalbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Frazioni al centro: si parte da Colombaro! Il primo appuntamento è in programma martedì 7 luglio a partire dalle 19 con Colombaro al Centro. Per l'occasione, via Sant’Antonio (nel tratto tra via Don Giberti e via Tiepido) si accenderà con musica, street foo facebook
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