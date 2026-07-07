Formigine ’Frazioni al centro’ | musica e negozi aperti

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Formigine si svolge la rassegna 'Frazioni al centro', con negozi aperti, musica e spettacoli nelle frazioni del territorio. L’evento include mercatini degli ambulanti, attività ludiche e stand enogastronomici. La manifestazione si ripete quest’anno, portando animazione e iniziative nei diversi quartieri della zona. La partecipazione coinvolge negozi e attività locali aperte durante gli eventi, che si svolgono in vari momenti della stagione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con ‘Frazioni al centro’, la rassegna estiva che anima le frazioni del territorio formiginese con negozi aperti, musica, spettacoli, mercatini degli ambulanti, attività ludiche e stand enogastronomici. Il via questa sera alle 19 con ‘Colombaro al Centro, una serata che accenderà via Sant’Antonio nel tratto compreso tra via Don Giberti e via Tiepido. L’iniziativa, che conterà sulla presenza di bancarelle e street food, è coordinata dall’Associazione A.S.D. Colombaro con il supporto dei commercianti della frazione. La settimana prossima il format si sposta a Magreta (14 luglio) mentre il 21 la scena se la prende Casinalbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

formigine 8217frazioni al centro8217 musica e negozi aperti
© Ilrestodelcarlino.it - Formigine, ’Frazioni al centro’: musica e negozi aperti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Arte, musica e negozi aperti: in centro storico il grande evento diffuso "Cesena si mostra"

Temi più discussi: Formigine, ’Frazioni al centro’: musica e negozi aperti; A Formigine tutto pronto per Frazioni al Centro; Frazioni al Centro, tornano i martedì di festa: si parte da Colombaro il 7 luglio; Frazioni al centro: tornano i martedì di festa, si parte con Colombaro.

formigine frazioni al centroFormigine, 'Frazioni al centro': musica e negozi apertiSi rinnova anche quest’anno l’appuntamento con ‘Frazioni al centro’, la rassegna estiva che anima le frazioni del territorio formiginese ... msn.com

Frazioni al centro: tornano i martedì di festa, si parte con ColombaroSi rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Frazioni al centro, la rassegna estiva che anima le frazioni del territorio con negozi aperti, musica, spettacoli, mercatini degli ambulanti, attività ... sassuolo2000.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web