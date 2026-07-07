Formigine ’Frazioni al centro’ | musica e negozi aperti

Notizia in breve

A Formigine si svolge la rassegna 'Frazioni al centro', con negozi aperti, musica e spettacoli nelle frazioni del territorio. L’evento include mercatini degli ambulanti, attività ludiche e stand enogastronomici. La manifestazione si ripete quest’anno, portando animazione e iniziative nei diversi quartieri della zona. La partecipazione coinvolge negozi e attività locali aperte durante gli eventi, che si svolgono in vari momenti della stagione estiva.