Lucchese - Il mercato Una Pantera d’alto rango E Dionisi è la ciliegina

La Lucchese ha annunciato l’ingaggio del centravanti Federico Dionisi, rafforzando il suo reparto offensivo. Con questa operazione, la squadra si presenta come una delle contendenti al salto di categoria, insieme a Prato e Pistoiese. Dionisi, noto per le sue capacità offensive, rappresenta un rinforzo importante per il club. La squadra punta a migliorare la posizione in classifica e a competere per la promozione.

Con l’ingaggio del centravanti Federico Dionisi la Lucchese ha, per così dire, gettato la maschera, proponendosi come una delle candidate al salto di categoria, assieme a Prato e Pistoiese. Ad una settimana dall’inizio del ritiro pre-campionato di Castelnuovo, la "rosa" a disposizione dell’allenatore Marco Bernardini è composta dai giocatori che sono sotto contratto. Le visite mediche sono previste per lunedì 20 luglio; poi, dal 23, inizierà il lavoro tecnico-atletico sul terreno del "Nardini", dove, oltre alla classica amichevole di apertura contro la formazione locale, verranno disputate almeno due partite, prima del ritorno in città, con la squadra che proseguirà la preparazione a Saltocchio, allenandosi sempre al mattino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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