Nel secondo trimestre del 2026, il Comune di Cattolica ha effettuato 450 accertamenti relativi all’Imu. In soli tre mesi, sono stati individuati e verificati casi di evasione fiscale riguardanti questa tassa. L’attività di controllo si è concentrata sul recupero di somme non versate, contribuendo così a incrementare le entrate comunali. I controlli sono stati eseguiti in modo capillare sul territorio, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale locale.

Quattrocentocinquanta accertamenti Imu in appena tre mesi. È il bilancio dell’attività di recupero dell’evasione portata avanti dal Comune di Cattolica nel secondo trimestre del 2026. Tra aprile e giugno l’ufficio Imu ha infatti emesso e notificato centinaia di avvisi di accertamento esecutivo, per un importo complessivo iniziale di 283mila e 141 euro. Al netto di alcuni successivi annullamenti, il recupero complessivo si attesta a 278 mila e 243 euro, somma destinata alle casse comunali. Un’attività che conferma il proseguimento dei controlli sull’ imposta municipale propria e che rappresenta uno degli strumenti con cui l’ente porta avanti il recupero dell’evasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta all’evasione Imu. Tesoretto per il Comune

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