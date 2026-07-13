In tre anni, sono stati recuperati più di 304 milioni di euro di tasse comunali a Napoli. La somma deriva dalle attività di accertamento e riscossione di imposte come l’Imu e la Tari. La società creata per supportare il Comune in questa attività ha svolto un ruolo chiave nel contrasto all’evasione fiscale. I risultati si riferiscono ai controlli effettuati e alle procedure di recupero avviate nel periodo considerato.

Napoli, 13 luglio 2026 – Oltre 304 milioni di euro recuperati in tre anni attraverso l’attività di accertamento e riscossione delle imposte comunali. È il risultato raggiunto da Napoli Obiettivo Valore, la società nata per affiancare il Comune nel contrasto all’ evasione fiscale, in particolare sul fronte dell’ Imu e della Tari. A tracciare il bilancio è stato il presidente Luca Bianchi, intervenuto all’evento “Italia Innovativa” organizzato dall’Ansa a Napoli. “Napoli Obiettivo Valore è nata per aiutare il Comune a recuperare un elevato tasso di evasione fiscale su Imu e Tari”, ha spiegato Bianchi. “Siamo parte di una strategia complessiva per il rilancio della città e siamo orgogliosi di poter contribuire”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Lotta all’evasione di Imu e Tari, a Napoli recuperati oltre 304 milioni di tasse comunali in tre anni

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