Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, sconfitto da Raphael Collignon con i punteggi di 7-6(2), 7-6(5). L’italiano ha avuto la possibilità di chiudere il primo set in vantaggio, ma ha perso due set-point. Entrambi i set sono stati decisi da tie-break, con Sonego che non è riuscito a sfruttare le occasioni.

Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Raphael Collignon con il punteggio di 7-6(2), 7-6(5) agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sovvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo due ore e quattro minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare due set-point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie-break. Dopo aver tenuto testa allo statunitense Taylor Fritz al terzo turno di Wimbledon e aver regolato l’austriaco Joel Schwaerzler al debutto sul mattone tritato elvetico, il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego non sfrutta set-point contro Collignon e saluta Gstaad: tie-break letali

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