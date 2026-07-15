Ventidue autobus rossi a due piani, completamente elettrici, sono stati caricati su un cargo nel porto cinese di Yantai e sono stati inviati a Londra. Questi mezzi sostituiranno i bus tradizionali della capitale britannica. La consegna avviene pochi giorni dopo la partenza. La transizione riguarda i veicoli di servizio pubblico, con l’obiettivo di sostituire i bus diesel con modelli elettrici.

Londra cambia motore, ma rischia di perdere un pezzo della propria identità. Ventidue nuovi bus rossi a due piani completamente elettrici hanno lasciato nei giorni scorsi il porto cinese di Yantai, diretti verso la capitale britannica. Sono gli ultimi mezzi ordinati dalla Transport for London alla Byd, colosso asiatico ormai protagonista della transizione ecologica del trasporto pubblico londinese. L’obiettivo della municipalizzata è sostituire progressivamente i vecchi autobus diesel con veicoli a zero emissioni, migliorando la qualità dell’aria e riducendo i costi di gestione. Una trasformazione comprensibile sul piano ambientale, che però sta consegnando alla Cina uno dei simboli più riconoscibili del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Londra svende il suo simbolo: i double-decker ora arrivano dalla Cina

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