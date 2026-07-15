Il presidente di un ente ha consegnato alla premier un grande mazzo di rose durante la premiazione dei Maestri della cucina. Il presidente di un altro ente ha commentato a un quotidiano che, se un errore di un ex esponente politico fosse stato commesso dal centrodestra, si sarebbe parlato di pasticcio. Inoltre, sono state introdotte per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello.

Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Lollobrigida dona alla premier un enorme mazzo di rose a premiazione Maestri della cucina

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