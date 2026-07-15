L’olimpionico Alessandro Puccini è stato inserito nella Hall of Fame della Federazione Internazionale di Scherma. È noto per aver vinto una medaglia d’oro nel fioretto alle Olimpiadi. La cerimonia di riconoscimento si è svolta recentemente, confermando il suo ruolo di figura di rilievo nel mondo della scherma. Puccini ha ottenuto riconoscimenti anche in altre competizioni internazionali, contribuendo alla storia della disciplina.

L’olimpionico Alessandro Puccini entra a far parte della Hall of Fame della Federazione Internazionale di Scherma. Medaglia d’oro nel fioretto individuale ai Giochi di Atlanta 1996, e oggi apprezzato maestro, il campione pisano è stato ufficialmente eletto nella categoria “Atleti” di questa élite della scherma mondiale su decisione del Comitato Esecutivo della FIE a seguito della presentazione della candidatura da parte della Federazione Italiana Scherma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - L’olimpionico Alessandro Puccini eletto nella “Hall of Fame” della Federazione Internazionale di Scherma

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