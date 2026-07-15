Lodi ponte chiuso | come ed entro quando chiedere i ristori

Le imprese dell’Oltreadda a Lodi hanno poche ore per presentare la richiesta di contributi a fondo perduto offerti dal Comune. Questi ristori sono destinati alle attività colpite dalla chiusura del ponte, che ha causato perdite economiche. La scadenza per la presentazione delle domande è imminente e le imprese devono rispettare i termini stabiliti per accedere ai fondi.

Lodi – Ultime ore per le imprese dell’Oltreadda che intendono chiedere i contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Comune per le attività che stanno risentendo degli effetti della chiusura del ponte. Scade oggi infatti il termine per presentare domanda. Al momento sono 16 le richieste arrivate agli uffici comunali, che hanno avviato l’istruttoria e completeranno le verifiche nei giorni successivi alla chiusura del bando, così da procedere poi all’erogazione dei contributi. La misura. La misura rientra nel pacchetto di interventi previsto dall’amministrazione per sostenere il quartiere durante la chiusura del ponte, iniziata il 9 marzo scorso e legata alle opere di messa in sicurezza idraulica dopo gli eventi alluvionali del 2002 e, quindi, alla realizzazione della nuova campata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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