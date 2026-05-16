Quando il mare si fa stretto | da Hormuz a Malacca ecco gli interruttori dell’economia globale

Il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz e il mare di Malacca rappresenta zone strategiche per il commercio internazionale, collegando le rotte tra Oriente e Occidente. Queste aree sono spesso al centro di tensioni e blocchi che influenzano il traffico marittimo globale. La presenza di forze navali e le dispute sui diritti di navigazione evidenziano quanto il controllo di queste vie possa avere ripercussioni sull’economia mondiale. La storia mostra come il mare abbia sempre avuto un ruolo cruciale nelle dinamiche di potere e scambio tra nazioni.

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Dalla potenza navale alla guerra dei flussi. La storia insegna che il mare non è mai stato soltanto una distesa d’acqua. È stato strada, frontiera, ricchezza, rifugio, campo di battaglia, spazio di conquista e strumento di dominio. Chi controllava il mare controllava il commercio; chi controllava il commercio accumulava ricchezza; chi accumulava ricchezza poteva costruire flotte, finanziare eserciti, aprire colonie, imporre trattati, decidere la pace e la guerra. Ma nel XXI secolo questa verità antica cambia forma. Non scompare, si complica. Oggi non basta più dire che una potenza domina i mari perché possiede più navi, più portaerei, più basi o più missili. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Quando il mare si fa stretto: da Hormuz a Malacca, ecco gli interruttori dell’economia globale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stretto di Hormuz, Meloni: ‘Essenziale per economia globale’La libertà di navigazione nelloStretto di Hormuztorna sotto i riflettori deldibattito internazionalein un periodo caratterizzato daforti tensioni... Leggi anche: Lo stretto di Hormuz, quei pochi chilometri che tengono in ostaggio l'economia globale #Hormuz movimenta il 37% del #petrolio mondiale via mare e il 28% del #Gpl globale: le tensioni hanno provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri. Emerge dal report Port Infographics. Quasi 1.000 navi risultano ferme, per un valore stimato di 23,7 x.com Il Regno Unito promette aerei, droni e navi da guerra per la missione di difesa dello Stretto di Hormuz reddit Visto dall’altoLo Stretto di Hormuz è il collo di bottiglia che non si può aggirareL’architettura energetica del Golfo, nata quando il passaggio non era percepito come un rischio, rende oggi l’economia globale dipendente da un unico punto di transito. Se il canale si chiude, si ferm ... linkiesta.it Hormuz, il Mar Rosso e il ritorno della geopolitica del mareGli attacchi nel Mar Rosso e le minacce nello stretto di Hormuz rivelano quanto la sicurezza marittima sia determinante per l'economia europea. L'Italia, paese marittimo con porti strategici e forte d ... nauticareport.it