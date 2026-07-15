Un giovane di 20 anni, residente in una località nelle Marche, ha sollevato 150 chili durante una competizione di sollevamento pesi. L’atleta, affetto da nanismo, ha partecipato a un evento sportivo e ha raggiunto questo risultato. La sua performance è stata documentata e pubblicizzata sui canali ufficiali della manifestazione. Nessuna dichiarazione o commento è stato rilasciato dall’atleta o dagli organizzatori riguardo all’evento.

Ancona, 15 luglio 2026 – Diego Mastri, 20 anni, è un ragazzo di Casine di Ostra che fa sollevamento pesi: una disciplina sportiva in cui ha trovato la sua dimensione. Sì, perché Diego è affetto da nanismo. Negli ultimi anni s’è dedicato con passione al powerlifting ottenendo ottimi risultati. Sabato scorso, in occasione degli XMasters in corso a Senigallia, durante una seduta di allenamento di squat ha sollevato ben 150 chili, una misura che equivale al triplo del suo peso, tantissimo per lui che ne pesa appena 50. Un traguardo, quello raggiunto durante il popolare evento di sport, musica e natura organizzato da Radio 105, che non ha solo un valore agonistico, ma che parla anche di riscatto e inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sport come riscatto: “Io, affetto da nanismo, ho sollevato 150 chili. Così distruggo i pregiudizi”

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