Un nuotatore artistico ha ottenuto la laurea in psicologia, dopo aver concluso la carriera sportiva. Ha dichiarato di lavorare affinché gli atleti che non seguono le aspettative di genere possano vivere un’esperienza migliore rispetto alla propria. Il riconoscimento accademico è stato conseguito con il massimo dei voti, e l’atleta ha sottolineato l’importanza di superare i pregiudizi sugli atleti atipici.

Atleti atipici, gli atleti che disattendono le aspettative di genere, come è stato lui. Il 110 e lode viene dall'esperienza personale diventata ricerca scientifica, una ricerca svolta con il professor Fabio Lucidi, prorettore alla Terza e Quarta Missione (Valorizzazione delle Conoscenze), con il professor Roberto Baiocco, i dottori Michelle Zacchilli, Barbara Cazzolli e Andrea Micoli. La Professoressa Marilena Fatigante ha svolto l’attività di relatrice per la stesura della tesi. «Il mio obiettivo, già da quando ero atleta, è far tutto il possibile affinché chi fa sport oggi viva un'esperienza migliore di quella che ho vissuto io»... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgio Minisini, la laurea in psicologia dopo il nuoto artistico: «Lavoro affinché chi fa sport oggi viva un'esperienza migliore di quella che ho vissuto io: basta con i pregiudizi sugli atleti atipici»

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