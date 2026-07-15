A Riolo Terme si svolge la sagra dello Scalogno di Romagna IGP, che durerà sei giorni tra il 17 e il 26 luglio. L'evento si svolge nel centro storico e nel parco Pertini, coinvolgendo l’agrichef Glenda Vignoli e lo chef stellato Max Mascia. Durante le giornate si alternano esposizioni e dimostrazioni culinarie, con un focus sulla tradizione collinare e l’alta cucina.

Saranno sei le giornate che Riolo Terme dedicherà allo Scalogno di Romagna IGP. Nei fine settimana del 17-19 e 24-26 luglio, tra il centro storico e il parco Pertini l’iniziativa porterà a unire la tradizione collinare e l’alta cucina, con focus guidati dall’agrichef Glenda Vignoli e dallo chef stellato Max Mascia del San Domenico di Imola. Venerdì 17 luglio si parte alle 18 al Parco Pertini con l’inaugurazione della mostra documentaria, seguita alle 18.30 dall’apertura del mercato dei produttori del Consorzio e del mercatino creativo in corso Matteotti. Alle 19 la presentazione del libro di Alessandra Giovannini e alle 19.30 la cucina-spettacolo di Glenda Vignoli (degustazione su prenotazione al numero 347-7282912 o attraverso il Qr Code dedicato che si trova nelle pagine social o al sito della Pro Loco di Riolo Terme). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo Scalogno torna a Riolo Terme: al via la sagra tra tradizione e sapori

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