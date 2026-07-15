Un detenuto condannato per l’omicidio del padre dell’ex fidanzata si è sposato in carcere con la sua prima amante. La cerimonia si è svolta nell’istituto di Salerno, con la presenza di pochi invitati. La sposa, anche lei di Cervinara, era in carcere per altri motivi. La coppia ha deciso di convolare a nozze dopo aver ricevuto il permesso di celebrare il matrimonio in carcere.

Tempo di lettura: 2 minuti Detenuto condannato per l’omicidio del padre dell’ex fidanzata convola a nozze con il suo primo amore. Protagonisti del matrimonio celebrato nell’istituto detentivo di Salerno, Giovanni Limata e Sara Clemente, entrambi di Cervinara. Limata, 28enne condannato in via definitiva per l’omicidio di Aldo Gioia, padre di Elena la ragazza del 2021, quando insieme architettarano ed eseguirono il delitto del padre di lei, ha sposato dietro le sbarre la giovane che lo aiutò a scappare subito l’omicidio. La sposa è una ragazza oggi ventitreenne. Il suo nome era già entrato formalmente negli atti del processo davanti alla Corte d’Assise di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lo aiutò a fuggire dopo aver ucciso il padre dell’ex: Limata la sposa in carcere

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