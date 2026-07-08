CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 18.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale della quinta tappa del Tour de France termina qui! L’appuntamento con la Grande Boucle è domani, con l’attesissimo tappone pirenaico in cui il gruppo scalerà il Col d’Aspin e il Col du Tourmalet! Sarà la prima vera frazione di montagna in cui i big si sfideranno senza esclusione di colpi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio sportivo. 17.58 La prima volata del Tour de France 2026 è stata vinta da Olav Kooij, al debutto nella corsa a tappe francese! Al secondo posto un sorprendente Max Kanter, che ha sfruttato un ottimo lavoro dell’Astana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Trionfa Olav Kooij! l’olandese va a segno alla sua prima volata alla Grande Boucle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - INSOLENTS ! Tadej Pogacar OFFRE LA VICTOIRE à Isaac Del Toro sur l'étape 2

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la Grande Boucle! Chi conquisterà la prima maglia gialla?

Leggi anche: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Seconda Tappa; Tour de France, oggi la quinta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si prende anche la maglia gialla!; Tour de France - Tutte le tappe - Tappe 2026.

DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Quinta Tappa x.com

Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit

Tour de France: Kooij vince allo sprint la 5^ tappa, Traeen in Maglia giallaAll'inizio del 2026, ha percorso 147 chilometri in solitaria alla Muscat Classic, senza però riuscire a concretizzare lo sforzo. Il successo è arrivato pochi giorni dopo nella seconda tappa del Giro d ... sport.sky.it

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Trionfa Olav Kooij! l’olandese va a segno alla sua prima volata alla Grande BoucleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.43 Il gruppo affronterà adesso una parte vallonata che ... oasport.it