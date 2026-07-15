LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tornano in scena le ruote veloci

Notizia in breve

Nella tappa di oggi del Tour de France 2026, si sono visti ritmi elevati e sorpassi sul percorso. I ciclisti hanno affrontato tratti impegnativi, con alcune fughe e cambi di ritmo. La classifica generale ha subito variazioni, con alcuni corridori che hanno guadagnato posizioni. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la presenza di velocisti in evidenza. La gara prosegue con la prossima frazione prevista tra le montagne.