LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tornano in scena le ruote veloci
Nella tappa di oggi del Tour de France 2026, si sono visti ritmi elevati e sorpassi sul percorso. I ciclisti hanno affrontato tratti impegnativi, con alcune fughe e cambi di ritmo. La classifica generale ha subito variazioni, con alcuni corridori che hanno guadagnato posizioni. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la presenza di velocisti in evidenza. La gara prosegue con la prossima frazione prevista tra le montagne.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ undicesima tappa del Tour de France 2026, con questa frazione si supera la metà della Grand Boucle che quest’anno giunge alla sua 113esima edizione. Il percorso misura 161.3 km, con partenza da Vichy e arrivo Nevers. La tappa prevede 1400 metri di dislivello e prospetta probabilmente una volata. Al km 27.8 è presente il traguardo intermedio di Saint-Pourçain-Sur-Sioule, che potrebbe aprire la lotta dei velocisti nel caso si arrivi ancora a gruppo compatto. Qualche km dopo inizierà poi il GPM di Côte de Billonnière (1 km al 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 8 Highlights
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