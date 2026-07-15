CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.01 Pioviggina in questo momento sulla corsa. Anche le temperature sono in calo rispetto al caldo torrido dei giorni scorsi. 13.58 Non è partito il corridore della Pinarello Q36.5 Chris Harper. La caduta di ieri ha caudato all’australiano un grave infortunio al pollice che gli impedisce di continuare la corsa. 13.55 Il grande favorito per oggi è Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Il belga ha già conquistato due tappe in questo Tour, confermandosi come miglior sprinter presente in corsa. Il posizionamento nell’ultimo km potrebbe essere il suo unico punto debole, ma ha dimostrato di poter rimontare i suoi avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per le ruote veloci, tutti contro Merlier

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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