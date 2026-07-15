LIVE Sonego-Collignon 6-7 6-6 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | due ore di gioco l’azzurro ha salvato match point
Durante la partita di tennis all’ATP di Gstaad, l’italiano Sonego e l’avversario hanno giocato per circa due ore. Sonego ha salvato un match point, ma ha perso il primo set in tiebreak con il punteggio di 7-6. Nel secondo set, il punteggio è 6-6 e il giocatore italiano ha commesso un errore con un dritto che ha messo a rischio il suo gioco. Entrambi i tennisti hanno ottenuto tre prime vincenti a testa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Seconda di servizio, dritto sotterrato. Ecco l’errore che può pregiudicare il set. 3-3 Si gira con tre prime vincenti a testa. 3-2 Altra prima, altro punto. 2-2 Servizio e dritto vincente Collignon. 2-1 Servizio slice vincente. 1-1 Prima vincente Sonego. 0-1 Con la prima Collignon. 6-6 TIE-BREAK! 40-15 Lungo il dritto difensivo di Collignon. 30-15 Clamoroso contro smash di Sonego a segno! 15-15 Prima vincente. 0-15 Ancora niente lieto fine dopo la palla corta di Sonego. 5-6 In un amen Collignon. 40-0 Prima vincente. 30-0 Gran seconda in kick. 15-0 Servizio a segno Collignon. 5-5 Tiene la battuta cancellando match point Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today
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