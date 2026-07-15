LIVE Sonego-Collignon 6-7 6-6 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | due ore di gioco l’azzurro ha salvato match point

Notizia in breve

Durante la partita di tennis all’ATP di Gstaad, l’italiano Sonego e l’avversario hanno giocato per circa due ore. Sonego ha salvato un match point, ma ha perso il primo set in tiebreak con il punteggio di 7-6. Nel secondo set, il punteggio è 6-6 e il giocatore italiano ha commesso un errore con un dritto che ha messo a rischio il suo gioco. Entrambi i tennisti hanno ottenuto tre prime vincenti a testa.