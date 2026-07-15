LIVE Sonego-Collignon 6-7 2-3 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a non crollare dopo la batosta del 1° set

Nel secondo set, il punteggio è 2-3 con Collignon che serve, mentre Sonego ha appena commesso un errore gratuito con uno schiaffo al volo, portando il punteggio a 40-40. Nel primo set, Collignon ha vinto al tie-break 7-6. La partita si svolge a Gstaad e al momento Sonego tenta di reagire dopo aver perso il primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Di nulla largo il passante di rovescio di Collignon. 40-40 Errore gratuito con lo schiaffo al volo Sonego. 40-30 Ace. 30-30 Mette una grande pressione con la risposta di rovescio anticipata e da dentro il campo Collignon. 30-15 Prima vincente. 15-15 Sbaglia la prima palla corta della sua partita Sonego. 15-0 Servizio, dritto e comoda volèe. 2-3 A quindici Collignon. 40-15 Pacchiano errore con lo slice in palleggio. 30-15 Risposta vincente di dritto e primo punto in risposta vinto nel set. 30-0 Palla corta bella ma il lob è lungo. 15-0 Ottima stop volley di rovescio e comoda chiusura di volo di Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today

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