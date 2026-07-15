LIVE Arnaldi-Gomez ATP Umago 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Mancano pochi minuti all'inizio dell'incontro tra Arnaldi e Gomez, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago 2026. La partita si svolgerà sul campo centrale, con i due giocatori pronti a scendere in campo. La cronaca in tempo reale seguirà ogni scambio e decisione durante il match. La sfida rappresenta un momento importante del torneo, con i due atleti pronti a darsi battaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Gomez, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Federico Agustin Gomez, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Umago 2026. Il semifinalista del Roland Garros torna in campo sulla terra battuta contro il qualificato argentino. Sul rosso Arnaldi è reduce dal torneo da sogno vissuto al Roland Garros. Nello Slam parigino l’italiano ha raggiunto una sorprendente semifinale che gli ha permesso di rientrare in top 100. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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