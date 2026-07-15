LIVE Arnaldi-Gomez 0-0 ATP Umago 2026 in DIRETTA | inizia il torneo dell’azzurro

Durante il match, Arnaldi ha ottenuto un punto con un colpo profondo che ha costretto l’avversario a commettere un errore di dritto. In un’altra occasione, l’argentino ha sbagliato un colpo di diritto, portando il punteggio a 30-30. Successivamente, l’avversario ha commesso un doppio fallo, portando Arnaldi a portarsi avanti nel game. La partita tra i due giocatori è iniziata con un punteggio di 0-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 30-30 Arnaldi trova buona profondità e forza l’errore di dritto dell’argentino 30-15 Doppio fallo. La traiettoria della seconda è stata allungata dalla deviazione del nastro 30-0 Scappa di poco in lunghezza il dritto a sventaglio di Arnaldi 15-0 Prima al centro e dritto vincente per l’argentino Al servizio Federico Agustin Gomez PRIMO SET 16.08 Terminato il warm-up 16.06 Arnaldi ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 16.05 Non ci sono precedenti tra i due giocatori 16.03 Inizia il riscaldamento pre-match 16.03 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio. 16.02 Matteo Arnaldi e Federico Agustin Gomez entrano in campo 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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