L'Italia sta vivendo un'ondata di caldo con temperature che raggiungono i 45 gradi, accompagnate dalla sabbia del Sahara. È la terza ondata di calore dall'inizio dell'estate e si prevede che molte zone del Paese toccheranno o supereranno i 40 gradi. Numerose città sono in allerta e si preparano a fronteggiare condizioni meteorologiche estreme.

È arrivata. L'Italia si prepara ad affrontare il picco della nuova ondata di calore, la terza dall'inizio dell'estate, forse la più intensa, con temperature che in diverse aree del Paese sfioreranno o supereranno i 40° e un numero crescente di città in allerta. Un primo cedimento dell'alta pressione potrebbe arrivare nel fine settimana con temporali anche intensi sul Nord e un calo delle temperature di 4-5 gradi. Un sollievo solo parziale: in molte aree i valori resteranno comunque intorno ai 33°-34°. Secondo le previsioni, il culmine della canicola è atteso tra domani e venerdì 17 luglio, quando l'anticiclone africano raggiungerà la massima intensità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilgiornale.it - L'Italia tocca i 45 gradi (con sabbia del Sahara). È l'ondata più feroce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bloccato nel DESERTO in Egitto, nel momento PEGGIORE della storia..

Notizie e thread social correlati

“Inferno a 45°”. Meteo Italia, arriva la terza ondata di caldo: le zone più colpiteUna nuova ondata di caldo sta investendo l’Italia, con temperature che superano i 45 gradi in alcune zone.

Lago d’Iseo da bollino rosso: il termometro supera i 38 gradi ma la temperatura percepita tocca quota 45Il Lago d’Iseo ha raggiunto i 38 gradi, con la temperatura percepita che ha toccato i 45 gradi.

Temi più discussi: Il risparmio delle famiglie italiane tocca i massimi storici: quasi 6.500 miliardi; L’Italia torna rovente: 9 città in arancione, ecco quali; Il Brasile sfida la Norvegia: le partite di oggi; Industria delle armi e politica: con l'esplosione della spesa militare cresce l'influenza, ma trasparenza e controlli sono fermi.

Inflazione Eurozona: le prime indicazioni da Spagna, Francia, Italia e Germania. Bce divisa sul percorso dei tassi • I primi dati sull'inflazione mostrano un rallentamento in Francia e Italia dopo l'accelerazione registrata in Spagna. Oggi tocca alla Ge… x.com

Italia, conti sotto pressione ma il riarmo non si tocca: perché la spesa per la difesa è al sicuroL’Italia affronta una fase di forte pressione sui conti pubblici tra procedura di infrazione Ue, crisi energetica e guerra in Iran. Nonostante lo scenario difficile, gli investimenti nella difesa ... it.euronews.com

Italia-Irlanda del Nord, tocca a Retegui-Kean: Esposito jolly in corsa. Le probabili formazioniServono i gol. Semplice. Per intenderci e farci intendere anche dai nord irlandesi: Goals win games. È un modo di dire in lingua anglosassone che lascia intendere come a prescindere dagli schemi, da ... ilmessaggero.it