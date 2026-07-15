Mediaset esprime rabbia per il comportamento dei partecipanti de L’Isola dei Famosi, definendo la situazione vergognosa. Mentre le registrazioni della nuova edizione si avviano alla conclusione nelle Filippine, in Italia continuano a trapelare anticipazioni su eliminazioni, concorrenti e colpi di scena. Nessuna comunicazione ufficiale sulla gestione del cast o sui motivi della reazione dell’emittente. La produzione non ha ancora commentato ufficialmente le tensioni tra i naufraghi.

Mentre nelle Filippine si stanno concludendo le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in Italia continuano a circolare anticipazioni sempre più dettagliate su eliminazioni, concorrenti e colpi di scena. Una situazione che avrebbe creato non poco malumore dietro le quinte del reality, dove la produzione starebbe cercando di arginare una fuga di notizie che rischia di compromettere l’effetto sorpresa prima ancora della messa in onda. E, a quanto pare, gran parte delle responsabilità ricadrebbe proprio sui protagonisti del programma e su chi li circonda. Mediaset è (giustamente) furiosa: cosa hanno fatto i naufraghi de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - L’Isola dei famosi, c’è tanta rabbia: Mediaset furiosa con i naufraghi, quello che sta succedendo è vergognoso

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