L’Isola dei Famosi pronta a rivoluzionarsi | cosa sta succedendo
La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a cambiare radicalmente il modo in cui il programma viene presentato. Le registrazioni sono in corso e diverse novità sono state annunciate, senza però ancora essere dettagliate. I concorrenti sono già stati scelti e le riprese si stanno svolgendo in location diverse dal passato. La trasmissione si appresta a offrire un’esperienza diversa rispetto alle edizioni precedenti.
La nuova edizione de L’ Isola dei Famosi è pronta a rivoluzionare completamente il format storico del reality. Dopo settimane di indiscrezioni, iniziano ad arrivare dettagli sempre più concreti su quello che il pubblico vedrà nei prossimi mesi e le novità sembrano destinate a cambiare profondamente il programma. Secondo quanto riportato da Leggo, tutta la produzione sarebbe pronta a partire per le Filippine già il prossimo 5 giugno. L’obiettivo sarebbe quello di organizzare le registrazioni della ventesima edizione, che dovrebbero iniziare verso la metà del mese per poi approdare in televisione a settembre, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.🔗 Leggi su Tivvusia.com
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