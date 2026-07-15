L’Isola dei famosi c’è tanta rabbia | Mediaset furiosa con i naufraghi quello che sta succedendo è vergognoso

Da donnapop.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mediaset esprime forte rabbia nei confronti dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, definendo la situazione “vergognosa”. Mentre le registrazioni della nuova edizione si avvicinano alla conclusione nelle Filippine, in Italia continuano a trapelare anticipazioni su eliminazioni, concorrenti e colpi di scena. La tv italiana si tiene aggiornata sui dettagli, alimentando l’attesa tra i fan.

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Mentre nelle Filippine si stanno concludendo le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in Italia continuano a circolare anticipazioni sempre più dettagliate su eliminazioni, concorrenti e colpi di scena. Una situazione che avrebbe creato non poco malumore dietro le quinte del reality, dove la produzione starebbe cercando di arginare una fuga di notizie che rischia di compromettere l’effetto sorpresa prima ancora della messa in onda. E, a quanto pare, gran parte delle responsabilità ricadrebbe proprio sui protagonisti del programma e su chi li circonda. Mediaset è (giustamente) furiosa: cosa hanno fatto i naufraghi de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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