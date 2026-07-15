Mentre nelle Filippine si stanno concludendo le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in Italia continuano a circolare anticipazioni sempre più dettagliate su eliminazioni, concorrenti e colpi di scena. Una situazione che avrebbe creato non poco malumore dietro le quinte del reality, dove la produzione starebbe cercando di arginare una fuga di notizie che rischia di compromettere l’effetto sorpresa prima ancora della messa in onda. E, a quanto pare, gran parte delle responsabilità ricadrebbe proprio sui protagonisti del programma e su chi li circonda. Mediaset è (giustamente) furiosa: cosa hanno fatto i naufraghi de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Segui gli aggiornamenti su Isola dei Famosi.

© Donnapop.it - L’Isola dei famosi, c’è tanta rabbia: Mediaset furiosa con i naufraghi, quello che sta succedendo è vergognoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIsola dei famosi, cè tanta rabbia: Mediaset furiosa con i naufraghi, ecco ciò che sta succedendo

Notizie e thread social correlati

L’Isola dei Famosi pronta a rivoluzionarsi: cosa sta succedendoLa nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a cambiare radicalmente il modo in cui il programma viene presentato.

Temi più discussi: L'Isola dei famosi sabotata dagli stessi naufraghi: spoiler e violazioni del contratto, interviene la produzione; Isola dei Famosi 2026, spoiler clamoroso: due concorrenti si sarebbero prese per i capelli!; Isola dei Famosi, la nuova edizione in onda solo su Mediaset Infinity? L’indiscrezione; Quando Adinolfi venne beatificato in diretta all'Isola dei Famosi.

Il #GrandeFratello #gFVIP tornerà in onda già in autunno nella classica collocazione del lunedì. L’ #IsoladeiFamosi #isola di Selvaggia Lucarelli rimandato al 2027? x.com

Isola dei Famosi 2026, l’indiscrezione choc sugli eliminati. Spunta la lista (completa) dei vip esclusi dalla finale: chi sonoL'ennesimo spoiler sul reality condotto da Selvaggi Lucarelli rischia di mandare all'aria i piani di Mediaset. Ecco i nomi trapelati e chi dovrebbe giocarsi la finale. libero.it

Ballando con le Stelle: spuntano 3 nomi del nuovo cast dei concorrenti! L'indiscrezione reddit

L’Isola dei famosi sabotata dagli stessi naufraghi: spoiler e violazioni del contratto, interviene la produzioneLa nuova edizione dell'Isola dei famosi è arrivata al capolinea. In queste ore, nelle Filippine, è iniziata la registrazione della finale che, a discrezione della produzione, potrà protrarsi per tre o ... fanpage.it