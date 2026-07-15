Giorgia Meloni ha espresso frustrazione per il fallimento della riforma, criticando la resistenza degli alleati. Ha dichiarato di averci provato, ma di aver incontrato ancora una volta ostacoli. La premier ha sottolineato che si tratta di un’occasione persa per il Paese e ha avvertito gli altri membri del governo di dover ora chiarire come procedere. La fiducia residua nei confronti di alcuni alleati si è ridotta in seguito al voto.

«Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci». Frana su un voto la montagna della fiducia residua di Giorgia Meloni in Antonio Tajani e Matteo Salvini. La premier li sente subito dopo che il Governo è andato sotto in Aula alla Camera, fuori di sé dalla rabbia. Poi fa suonare pubblicamente, chiaro e forte, l’avvertimento agli alleati nel post con cui commenta la bocciatura delle preferenze proposte nella legge elettorale dal suo partito, Fdi, assieme ai centristi di Noi Moderati e Udc. Il risultato delle votazioni sull’emendamento, scrive Meloni, «dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro, ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione ». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’ira di Meloni che non stoppa la riforma ma avvisa gli alleati: ora chiarire come proseguire

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