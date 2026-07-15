Cinque calciatori della nazionale inglese affronteranno nuovamente Lionel Messi in una partita dei Mondiali 2026. La sfida si terrà mercoledì contro l’Argentina. I giocatori avevano già incontrato Messi in passato, con tre vittorie su cinque partite contro i difensori. Messi è considerato un’icona della Coppa del Mondo e detiene diversi record contro i giocatori inglesi. La partita si inserisce nel torneo che si svolge nel 2026.

2026-07-14 23:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Cinque giocatori della rosa inglese incontreranno nuovamente Lionel Messi se mercoledì giocheranno contro l’Argentina ai Mondiali 2026. Solo uno ha perso tutte le partite giocate contro il giocatore più temuto del calcio, mentre tre sono stati dalla parte dei vincitori almeno nella metà dei loro incontri con lui. Uno dei nuovi membri del gruppo dei Tre Leoni ha già battuto Messi, assicurandosi un enorme risultato poco prima che l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro lasciasse il Paris Saint-Germain per l’attuale club dell’Inter Miami. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lionel Messi: i record di tutti i giocatori dell’Inghilterra contro l’Argentina e l’icona della Coppa del Mondo… comprese tre vittorie su cinque per i difensori

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Lionel Messi: All FIFA World Cup Goals | Argentina (2006–2022)

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