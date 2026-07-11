Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato e si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio plurimo, dopo aver accoltellato due minorenni a Marano di Napoli il 29 marzo. Nei pressi di alcune giostre, il giovane ha inferto sei colpi a un 16enne e tre a un 17enne, entrambi coetanei. Secondo le indagini, il giovane ha agito su richiesta di un amico detenuto, che sarebbe stato il mandante dell’attacco.

Lo scorso 29 marzo, a Marano di Napoli, poco dopo le 23 nei pressi di alcune giostre, accoltellò due coetanei di 16 e 17 anni: colpì un ragazzino 6 volte, un altro tre. Per il duplice tentato omicidio, è stata data esecuzione a un'ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare Personale del Collocamento in Comunità nei confronti di un 16enne.Una violenza, quella messa in atto, dietro la quale c'era un mandante. ll 16enne, infatti, avrebbe agito su disposizione di un maggiorenne che era in carcere, a Poggioreale, per rapina. Al centro della storia l'ex fidanzata del detenuto. Tutto sarebbe iniziato da una telefonata ricevuta dalla ragazzina, 14 anni, mentre era in compagnia di amiche. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Accoltellò due minorenni a Marano, 16enne in carcere per tentato omicidio plurimo: il mandante fu un suo amico detenuto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accoltellò due minorenni a Marano, 16enne in carcere per duplice tentato omicidio: il mandante fu un suo amico detenutoUn ragazzo di 16 anni è in carcere con l’accusa di aver accoltellato due minorenni, di 16 e 17 anni, nei pressi di alcune giostre a Marano di Napoli.

Sangue sulle giostre di Marano di Napoli, arrestato 16enne: accoltellò due ragazzi di MugnanoUn 16enne è stato arrestato per aver accoltellato due ragazzi di Mugnano durante un episodio avvenuto alle giostre di Marano di Napoli.

Temi più discussi: Pestaggio in zona corso Como: Davide Cavallo, lo studente accoltellato, abbraccia uno degli aggressori; Accoltello’ due minori alle giostre, arrestato 16enne; Accoltellò e ferì gravemente due coetanei per gelosia, sedicenne in comunità; San Lorenzo, raid di sangue nella notte: due giovani accerchiati e accoltellati dal branco.

In marzo accoltellò due coetanei a Marano, sedicenne arrestatoMotivi abietti e futili, connessi a dinamiche di gelosia. E ancora, totale sproporzione tra la causale e la gravità della condotta. Questi gli elementi emersi nel corso di una indagine a carico di ... napoli.repubblica.it

Sangue sulle giostre di Marano di Napoli, arrestato 16enne: accoltellò due ragazzi di MugnanoA distanza di mesi dalla violenta aggressione che sconvolse la serata nell'area delle giostre di Marano, in zona stadio, arriva la svolta nelle indagini. I carabinieri della Stazione ... ilmattino.it