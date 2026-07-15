L’inflazione Usa rallenta Trump fa festa

A giugno, l’inflazione negli Stati Uniti è rallentata rispetto ai mesi precedenti, con un aumento dei prezzi del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sul fronte mensile, i prezzi sono diminuiti dello 0,4%, il calo più consistente dal aprile del 2020. I dati sono stati diffusi dall’Ufficio statistico del Lavoro. La diminuzione mensile rappresenta il maggior calo da oltre tre anni.

L'inflazione americana tira il freno. A giugno la crescita dei prezzi su base annua si è attestata al 3,5%, facendo segnare un calo dello 0,4% su base mensile che secondo l'Ufficio statistico del Lavoro degli Stati Uniti è il più forte dall'aprile del 2020. L'amministrazione Trump esulta: «È il miglior dato in sei anni», ha detto il consigliere economico Kevin Hassett. Sta di fatto che, sebbene la percentuale sia migliore delle aspettative, rimane ben al di sopra della soglia di guardia del 2%. Proprio per questo ieri il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, nella sua prima audizione davanti al Congresso ha dapprima definito l'inflazione un «onere ingiusto», una «tassa» sugli americani di cui «intendiamo disfarci». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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