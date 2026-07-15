L’amministrazione ha deciso di affidare a un consulente esterno, un ingegnere, la valutazione sui 188 alloggi costruiti dopo il sisma a Tolentino. La cifra prevista per l’incarico è di 9.000 euro. Un consigliere comunale ha criticato questa scelta, sottolineando che si sarebbe dovuto rispettare la legge. La decisione riguarda il futuro degli alloggi e la procedura seguita per l’incarico.

Per decidere il futuro dei 188 alloggi realizzati dopo il sisma a Tolentino, l’amministrazione ha scelto di affidare a un consulente esterno, l’ingegnere Maurizio Urbinati, per un importo di 9.769,76 euro, lo studio del patrimonio, l’analisi dei bisogni della città, la progettazione del piano di housing sociale e la predisposizione del futuro bando. Urbinati, già direttore dell’ Erap Marche, attualmente fa parte del cda di Erap Marche. Sulla vicenda interviene anche Silvia Luconi (nella foto), consigliere di minoranza FdI a Tolentino e sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale. Per evidenziare che si sarebbe dovuta applicare la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’incarico a Urbinati nel mirino, Luconi: bisognava rispettare la legge

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