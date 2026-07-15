Luca Fiore Licina, dopo aver perso la finale con la Germania Under 19, torna alla Continassa per la preparazione estiva. Il giovane talento della Juventus mira a mostrare le proprie capacità e convincere l’allenatore della prima squadra. Durante le sessioni di allenamento, si impegna per attirare l’attenzione e inserirsi stabilmente nel gruppo. Nessuna altra informazione sui dettagli delle sue performance o sui piani futuri del club.

di Luca Fiore Licina cercherà di impressionare Luciano Spalletti durante la preparazione estiva per guadagnarsi un posto stabile nella prima squadra in futuro. Il futuro di Adin Licina è in bianconero con uno sguardo alla prima squadra. Il classe 2007, arrivato a Torino durante la sessione invernale del calciomercato dal Bayern Monaco, è pronto a vivere una grande opportunità. Il fantasista tedesco si aggregherà al gruppo dei big per il prossimo ritiro estivo, dove lavorerà intensamente per mettersi in mostra agli occhi di Spalletti. Questa scelta strategica della società bianconera certifica l’enorme fiducia riposta nel talento cristallino di un ragazzo di soli 19 anni, acquistato con l’intento preciso di velocizzarne la crescita professionale e la maturazione tecnica sul lungo periodo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Licina, dalla finale persa all’Europeo con la Germania Under 19 al ritorno alla Continassa: così il gioiellino della Juve proverà a convincere Spalletti

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