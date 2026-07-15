Liberali al Como è ufficiale | firma fino al 2031 per il talento classe 2007
Il Como ha annunciato ufficialmente la firma di un contratto fino al 2031 con un attaccante nato nel 2007. La comunicazione ufficiale è stata diffusa oggi, accompagnata da una breve dichiarazione del giocatore. La società punta sul giovane talento per rafforzare il reparto offensivo e consolidare il proprio progetto a lungo termine.
Liberali al Como, è stata ufficializzata la firma fino al 2031 del classe 2007. Comunicato ufficiale e prime parole. Il Como guarda con decisione al futuro e mette a segno un importantissimo colpo in prospettiva per il proprio reparto offensivo. Il club lariano ha infatti annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio a titolo definitivo del promettente centrocampista offensivo Mattia Liberali. Il giovane talento italiano ha firmato un contratto a lungo termine che lo legherà ai colori azzurri fino al 2031, a testimonianza della grande fiducia che la società ripone nelle sue doti tecniche. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il percorso di Liberali: dal vivaio del Milan alla consacrazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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