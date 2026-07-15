Il Como ha annunciato ufficialmente la firma di un contratto fino al 2031 con un attaccante nato nel 2007. La comunicazione ufficiale è stata diffusa oggi, accompagnata da una breve dichiarazione del giocatore. La società punta sul giovane talento per rafforzare il reparto offensivo e consolidare il proprio progetto a lungo termine.

Liberali al Como, è stata ufficializzata la firma fino al 2031 del classe 2007. Comunicato ufficiale e prime parole. Il Como guarda con decisione al futuro e mette a segno un importantissimo colpo in prospettiva per il proprio reparto offensivo. Il club lariano ha infatti annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio a titolo definitivo del promettente centrocampista offensivo Mattia Liberali. Il giovane talento italiano ha firmato un contratto a lungo termine che lo legherà ai colori azzurri fino al 2031, a testimonianza della grande fiducia che la società ripone nelle sue doti tecniche. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il percorso di Liberali: dal vivaio del Milan alla consacrazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Liberali al Como, è ufficiale: firma fino al 2031 per il talento classe 2007

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