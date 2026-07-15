Il Como ha annunciato l’ingaggio di Mattia Liberali, centrocampista offensivo italiano, con un contratto fino al 2031. L’accordo è stato raggiunto e comunicato sui canali ufficiali del club. Liberali è un giovane giocatore e il contratto ha durata di otto anni.

Come annunciato dal club sui propri canali ufficiali, "Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali fino al 2031"., L'ex Milan e Catanzaro ha dichiarato: "È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi"., Anche Cesc Fabregas si è mostrato entusiasta dell'acquisto di Liberali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Ufficiale, Liberali è un nuovo giocatore del Como: contratto fino al 2031

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SCA-TE-NA-TI - Mattia Liberali é un nuovo giocatore del Como.

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