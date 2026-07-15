Il 9 luglio, a Villa Mondragone, Leonardo Maria Del Vecchio ha tenuto una lectio magistralis incentrata sui problemi legati ai tic del chatbot. Durante l'intervento, ha analizzato le difficoltà tecniche e comportamentali riscontrate nel funzionamento di sistemi automatizzati di intelligenza artificiale, evidenziando le criticità e le sfide attuali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali soluzioni o implicazioni future, limitandosi a una discussione sulle caratteristiche e i limiti delle tecnologie coinvolte.

C’è un momento preciso, leggendo la lectio magistralis che Leonardo Maria Del Vecchio ha pronunciato il 9 luglio a Villa Mondragone per il conferimento della laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità dell’ Università di Roma Tor Vergata ( notizia data in anteprima da Lettera43 ), in cui si smette di seguire il filo e si comincia a contare. Succede più o meno alla terza occorrenza di quella costruzione retorica che ormai chiunque frequenti un chatbot riconosce a occhi chiusi: la negazione seguita dalla correzione. «Il privilegio non è una sentenza. È una prova». «Non è un gesto. È un cantiere». «Il limbo non ti distrugge. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Leonardo Maria Del Vecchio e la lectio magistralis con i tic del chatbot

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DIEGO FUSARO: Leonardo Maria Del Vecchio da Lilli Gruber

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