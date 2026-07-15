L’ennesima spaccata Fondi ai negozi

Nella notte tra domenica e ieri, un tentativo di furto si è verificato ai danni di un locale di Bergamo. Un gruppo di ignoti ha cercato di sfondare la porta d’ingresso, probabilmente utilizzando un grosso sasso. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi contro il locale, già colpito il 25 giugno. Non ci sono state segnalazioni di danni o furti riusciti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ancora un tentativo di spaccata ai danni del Cafè Maryl di via Contrada Tre Passi. Dopo l’episodio del 25 giugno, la notte tra domenica e ieri ignoti hanno cercato di sfondare - probabilmente con un grosso sasso - la porta d’ingresso del locale nel cuore di Bergamo. Il titolare ha scoperto il danneggiamento ieri mattina, quando è arrivato al lavoro: "È sempre peggio – commenta amareggiato – se potessi, chiuderei tutto e me ne andrei da un’altra parte". Dell’episodio, l’ennesimo in centro, si sta occupando la questura. Per fronteggiare questa ondata di spaccate che ha creato allarme tra i commercianti, il Comune ha assegnato i 60mila euro per il bando 2026 con contributi compresi tra mille e tremila euro per ciascuna attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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