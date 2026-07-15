Il voto sulla legge elettorale ha evidenziato una novità: Fratelli d’Italia e FnV si sono opposti alla proposta, votando contro. La posizione del partito si ispira alla linea indicata dal generale Vannacci, che sostiene l’introduzione delle preferenze per permettere ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. I voti raccolti da questa proposta hanno portato a una divisione evidente nel Parlamento, con la Lega che ha votato contro.

“FdI e FnV nuova minoranza in Parlamento? Dal punto di vista dei voti del tabulato sì, è evidente. Significa che Fratelli d’Italia ha seguito il generale Vannacci nell’indicazione di introdurre le preferenze per restituire ai cittadini italiani il diritto di scegliere i propri parlamentari. Evidentemente, però, i partiti di centrodestra non hanno accolto questo appello del generale e hanno votato contro. Tra l’altro, dai banchi della Lega abbiamo sentito in modo evidente le indicazioni di voto dei parlamentari di votare contro all’emendamento di Futuro Nazionale che prevedeva l’introduzione delle preferenze. Un bel cortocircuito per un partito che si dichiara sovranista a parole, ma nei fatti fa esattamente l’opposto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Ziello (FnV): "Meloni segue Vannacci su preferenze e Lega vota contro"

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Ziello: Meloni sta inseguendo in modo spudorato le idee del generale

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