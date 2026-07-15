La maggioranza di centrodestra si sta sgretolando sulla legge elettorale, con Fratelli d’Italia che ha presentato un emendamento per reintrodurre le preferenze. La proposta è stata approvata in aula, ma la maggioranza non è più compatta su questa legge, che dovrebbe essere approvata tra questa sera e domani. La Lega e Forza Italia si sono posizionati come una “opposizione” interna, creando una divisione nel fronte di governo.

Fratelli d’Italia prova a far rientrare le preferenze dalla finestra, votando alla luce del sole un emendamento del futurista Edoardo Ziello. Ma la maggioranza di centrodestra non c’è più, almeno su questa legge elettorale, che pure tra questa sera e domattina verrà approvata, in qualche modo. Così all’ora di pranzo l’aula di Montecitorio respinge il testo, con 233 no a fronte di 139 sì. Con un dato politico rumoroso, ossia che FdI si è aggrappata ai vannacciani pur di confermare la sua voglia di preferenze. E Lega e FI sono rimaste ancora dall’altra parte, dopo il tonfo di ieri sera sull’emendamento meloniano. Ergo, per le opposizioni ormai... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, Meloni sbaglia pure la seconda mossa: ora il generale al centro del villaggio e Lega e Forza Italia nuova “opposizione”

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