Il Partito Democratico ha mostrato un video in cui utilizza assorbenti come simbolo per criticare la leader del governo, commentando che se gli uomini avessero il ciclo, le discussioni sulla legge elettorale, le preferenze e le quote rosa sarebbero diverse. La discussione in aula riguarda principalmente questi temi, con la maggioranza e l’opposizione che si confrontano da ieri.

Cosa non si dice pur di attaccare Giorgia Meloni? D i tutto, anche quando il tema è la legge elettorale, le preferenze e le quote rosa, su cui maggioranza e opposizione duellano da ieri in aula. Eleonora Evi, deputata del Pd, è riuscita però laddove nessuno aveva mai osato: fare politica sulla legge elettorale voluta dal governo sfoderando l’argomento del ciclo femminile per denunciare, ammesso che sia questo l’astruso senso del suo intervento, una presunta discriminazione di genere sul voto nelle urne con l a legge elettorale in discussione. “Se gli uomini avessero le mestruazioni, gli assorbenti sarebbero gratis. Una politica con maggiore attenzione al femminile sarebbe una società più civile”, h a detto Eleonora Evi del Pd durante la discussione sulla Legge elettorale in Aula alla Camera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, il Pd usa gli assorbenti per attaccare Meloni: “Se gli uomini avessero il ciclo…” (video)

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