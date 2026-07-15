“La priorità è chiudere alla Camera entro domani la legge elettorale e poi andare in Senato”. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando a Start di SkyTg24, dà il la alla giornata. Che certifica- dopo la batosta di ieri – la voglia di Giorgia Meloni di forzare e di tenersi le mani libere per andare a votare, con la riforma fatta. E nonostante le rassicurazioni di stesso Ciriani (“Vogliamo concludere l’esperienza di governo”). Perché poi in queste ore di riflessioni e valutazioni a 360 gradi, la premier accarezza una tentazione: fare asse con Roberto Vannacci. Dunque il governo cambierà il parere all’emendamento sulle preferenze di Edoardo Ziello, che per ora è negativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, il day after di Meloni è l’inchino a Vannacci

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Meloni ha appena acceso lo scontro sulla legge elettorale — il Quirinale entra in gioco

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