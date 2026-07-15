Durante il voto segreto sulla modifica delle preferenze nella legge elettorale, alcuni deputati di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, si sono ripresi con il cellulare mentre erano in Aula. Il video mostra i deputati mentre partecipano alla votazione e si muovono tra i banchi. La legge elettorale è stata bocciata.

I deputati di Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, si sono filmati alla Camera dei deputati durante il voto segreto sull’emendamento della maggioranza riguardante le preferenze nella legge elettorale. L’obiettivo dei parlamentari sarebbe stato quello di blindarsi da ogni accusa e dimostrare di non aver “tradito” l’esecutivo, poi effettivamente battuto per un solo voto dai franchi tiratori. Fare riprese non autorizzate in Aula è però vietato, soprattutto durante le votazioni segrete, e ora i deputati potrebbero rischiare una sanzione disciplinare. “Segnaleremo alla presidenza, che farà i dovuti approfondimenti”, ha assicurato il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Legge elettorale bocciata, i deputati di Vannacci si filmano in Aula durante il voto segreto: il video

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