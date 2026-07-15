L'industria europea delle armi sta crescendo, trainata dalla diminuzione del coinvolgimento degli Stati Uniti nel continente e dall'aumento delle tensioni internazionali. Secondo fonti ufficiali, questa evoluzione spinge i paesi europei a investire di più nella difesa per tutelare i propri interessi nazionali. La collaborazione tra governi e industrie del settore si rafforza per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza.

Roma, 15 luglio 2026 – “La crescita della minaccia, il disimpegno americano dall’Europa e il ritorno di una politica muscolare a livello internazionale impongono agli Stati europei l’investimento nel settore della difesa per interesse nazionale”. E quanto spiega Marco Di Liddo, direttore del Ce.S.I. – Centro Studi Internazionali, alla luce del crescente impegno dell’Ue nel settore. A partire dal 2021 la spesa dell’Ue nella difesa è, infatti, aumentata drasticamente raggiungendo quota 343 miliardi di euro nel 2024, con una crescita dell’11% nel 2025 (+62,87% rispetto al 2020) pari a 381 miliardi di euro e un valore stimato del 2,1% del Pil.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’economia delle armi: cresce il made in Europe. “La sfida unisce industrie e governi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Korea Built the Factory Europe Was Trying to Block

Notizie e thread social correlati

Emissioni e costo Ets per le industrie: Bruxelles tende la mano (e il portafogli) alle industrie che inquinanoLa Commissione europea ha annunciato una riduzione temporanea dei costi delle emissioni di gas serra per le industrie che producono inquinamento.

Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘sistema protegga industrie, università e ricerca Made in Italy’Il ministro della salute ha affermato che il sistema deve tutelare le industrie, le università e la ricerca italiane nel settore farmaceutico.

Temi più discussi: L’economia delle armi: cresce il made in Europe. La sfida unisce industrie e governi; Così le startup europee delle armi stanno cambiando l'economia di guerra (ma l'Italia, per ora, resta ai margini); Il tavolo e i giocatori: perché la guerra in Europa non la decidono gli europei; Difesa e sicurezza sono diventate anche una questione di economia, l'equilibrio tra armi e nuove tecnologie.

L’economia delle armi: cresce il made in Europe. La sfida unisce industrie e governiDi Liddo, direttore del Cesi: All’Europa servono però normative per l’armonizzazione del mercato. Dobbiamo ancora far capire ai cittadini che queste spese contribuiscono alla loro tranquillità ... msn.com

Le nuove startup europee di tecnologia della difesa stanno facendo ai grandi gruppi (Leonardo, Rheinmetall etc) quello che SpaceX ha fatto a Boeing: stanno cambiando l'economia di guerra. Ma l'Italia, per ora, resta ai margini x.com

La Commissione EU ha assegnato a EUROPA, un consorzio europeo guidato dall’italiana Domyn, il Frontier AI Grand Challenge: svilupperà un modello di AI open source che copre tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE reddit

AI e costi più bassi: così le startup delle armi cambiano l'economia di guerraE i grandi gruppi della Difesa perdono in Borsa ... msn.com