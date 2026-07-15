Lecce morto in ospedale il 24enne caduto col monopattino | indagano i carabinieri

Notizia in breve

Un giovane di 24 anni, di origini egiziane, è morto in ospedale dopo un incidente avvenuto sabato scorso mentre era in sella a un monopattino. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. La vittima aveva riportato gravi ferite e non è riuscita a sopravvivere. La polizia ha avviato verifiche sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.