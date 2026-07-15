Lecce morto in ospedale il 24enne caduto col monopattino | indagano i carabinieri
Un giovane di 24 anni, di origini egiziane, è morto in ospedale dopo un incidente avvenuto sabato scorso mentre era in sella a un monopattino. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. La vittima aveva riportato gravi ferite e non è riuscita a sopravvivere. La polizia ha avviato verifiche sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.
Non ce l'ha fatta il 24enne di origini egiziane, Gouda adham Mohamed, rimasto gravemente ferito sabato scorso in un incidente a bordo del suo monopattino. Il giovane è morto nella giornata di ieri nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dopo tre giorni di ricovero in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia. Si sono rivelate purtroppo troppo gravi le lesioni e i traumi riportati nel violento impatto avvenuto lungo la strada provinciale che collega Villa Convento al capoluogo salentino. Nonostante gli sforzi del personale medico, non c'è stato nulla da fare per strapparlo alla morte. Il dramma si era consumato lo scorso sabato pomeriggio, attorno alle 16. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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