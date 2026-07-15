Un giovane difensore nato nel 2008 si è trasferito a Recanati, portando con sé forte motivazione e desiderio di mettersi in mostra. È il più giovane tra i nuovi arrivati e ha già espresso l’intenzione di considerare questa esperienza come un’opportunità importante per la sua carriera. La sua scelta di trasferimento include anche alcune affermazioni relative a esperienze passate, che ha deciso di condividere pubblicamente. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul suo passato o sul percorso che lo ha portato in questa squadra.

Nella nidiata dei giovani, arrivata a frotte a Recanati, il più “junior” di tutti è Samuele Marcucci, classe 2008, difensore che giunge con enormi motivazioni (ci mancherebbe altro) ed anche togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Il difensore diciottenne ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Gubbio, giocando per due stagioni sotto età con l’Under 17 e distinguendosi l’anno scorso nella Primavera 3 del club umbro, senza però essere mai convocato in prima squadra: “Discorsi tanti, – ci dice – promesse parecchie ma nessuna concretezza. Forse, al di là delle belle parole non si crede sino in fondi nei giovani. Allora ho cercato un’altra collocazione e Recanati è stata un’occasione che non potevo lasciarmi sfuggire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le prospettive. Marcucci: "Recanati è la mia occasione»

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