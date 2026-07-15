Le strade di via del Salaino sono state riaperte al traffico dopo settimane di chiusura causata da allagamenti frequenti. Gli interventi di messa in sicurezza, iniziati in primavera, sono stati completati con il rifacimento del sistema di drenaggio e la sistemazione del manto stradale. Ora, con le piogge recenti, le vetture possono circolare senza rischi di allagamenti o blocchi improvvisi. La strada, che in passato restava allagata durante le piogge intense, è stata liberata dall’acqua.

Entrano nel vivo gli interventi destinati a risolvere uno dei problemi più annosi della viabilità vimercatese: gli allagamenti di via del Salaino, che a ogni pioggia intensa rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio delle auto. È in corso la realizzazione della vasca di raccolta delle piogge, un’opera strategica per la sicurezza idraulica della zona. Rispetto al progetto originario, approvato nel 2021, è cambiata la localizzazione dell’intervento. La struttura non sorgerà più nell’area compresa tra via del Salaino, via Archimede e via Euclide, ma più a sud, nei terreni agricoli oltre il tratto sterrato di via della Roveda. Una... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le piogge non faranno più paura. Stop a via del Salaino a mollo

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